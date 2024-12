Alec Baldwin kündigt weitere Enthüllungen im «Rust»-Fall an

«Aufdecken, was wirklich passiert ist»

Für Baldwin ist die Sache damit offenbar aber noch nicht vorbei. In dem aktuellen Podcast kündigte er an: «Es wird noch mehr kommen, aber das, was noch kommen wird, ist mein Versuch, und er wird zweifellos erfolgreich sein, aufzuklären und aufzudecken, was wirklich passiert ist.» Die Wahrheit über das, was wirklich passiert sei, sei nie erzählt worden, so Baldwin. Und weiter: «Ich geniesse die Tatsache, dass es so viel von diesem Fall gibt, das nicht bekannt ist, weil wir keinen vollständigen Prozess hatten.»