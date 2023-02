Alec Baldwin: Maximale Haftstrafe könnte deutlich geringer ausfallen

Der Hintergrund zu dieser Annahme: Baldwin wurde aufgrund des Unfalls vom Oktober 2021, bei der Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) tödlich verletzt worden war, am 31. Januar 2023 offiziell und in zwei Fällen angeklagt. Die erste Anklage lautet fahrlässige Tötung, worauf US-Medienberichten zufolge eine Höchststrafe von 18 Monaten Gefängnis steht. Bei der zweiten Anklage geht es ebenfalls um fahrlässige Tötung, allerdings in Verbindung mit Schusswaffengebrauch, was demnach mit bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet werden könnte.