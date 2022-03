Alec Baldwin: Menschen wollen sich an der «Rust»-Tragödie bereichern

Konkret erwähnte Baldwin die Waffenexperten, die eigentlich für die Sicherheit am Set verantwortlich gewesen wären. Wenn einem zwei Sicherheitsbeauftragte eine angeblich sichere Waffe in die Hand drücken, dann «gehe ich davon aus, dass die Waffe auch sicher ist», so Baldwin. Zwar erwähnte er sie nicht beim Namen, konnte aber eigentlich nur David Halls und Hannah Gutierrez Reed meinen. Regieassistent Halls reichte den Ermittlungen nach Baldwin die Waffe. Gutierrez Reed war als Waffenmeisterin am «Rust»-Set tätig und verklagte ihrerseits den Requisiten-Lieferanten des Films.