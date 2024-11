Alec Baldwin möchte sich «Rust» vorerst nicht ansehen

Rund drei Jahre nach dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (1979–2021) am Set des Westerns «Rust» hat der Film auf dem Camerimage–Festival in Polen kürzlich seine Premiere gefeiert. Hauptdarsteller Alec Baldwin (66), der in den Vorfall verwickelt war, wird sich die finale Fassung des Westerns zumindest vorerst nicht ansehen. «Im Moment nicht», sagt er im Gespräch mit dem Branchenmagazin «Variety».