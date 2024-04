Alec Baldwin reicht Zeugenliste für «Rust»-Prozess ein

Im Oktober des Jahres 2021 kam es auf der «Bonanza Creek Ranch» in New Mexico zu einem tragischen Unfall bei den Dreharbeiten für den Western «Rust», bei dem Alec Baldwin (66) nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Produzent mitwirkte. Bei den Proben für eine Schiesserei in einer Holzkirche wurde dem Schauspieler ein vermeintlich nicht geladener Revolver gereicht, aus der sich schliesslich doch ein Schuss löste. Dabei wurde eine Kamerafrau tödlich getroffen, auch der Regisseur Joel Souza (50) wurde durch die Kugel leicht verletzt.