Alec Baldwin: Richterin lehnt Wiederaufnahme von Verfahren ab

Staatsanwaltschaft möchte Berufung einlegen

Die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979–2021) war im Oktober 2021 bei Dreharbeiten am Set des Westerns «Rust» durch eine scharfe Kugel aus einem Revolver, den Alec Baldwin in der Hand gehalten hatte, tödlich getroffen worden. Der Regisseur Joel Souza (51) wurde damals verletzt. Die verantwortliche Waffenmeisterin an dem Filmset, Hannah Gutierrez–Reed (geb. 1997), wurde im April wegen fahrlässiger Tötung zu einer 18–monatigen Haftstrafe verurteilt. Diese Strafe hätte auch Baldwin gedroht, dem ebenfalls fahrlässige Tötung vorgeworfen wurde.