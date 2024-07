Alec Baldwin: So feierte er das überraschende Ende seines Prozesses

Alec Baldwin wird wegen des tödlichen Schusses am «Rust»–Set nicht strafrechtlich belangt. Nachdem das Gericht in Santa Fe im US–Bundesstaat New Mexiko den Prozess wegen eines Verfahrensfehlers der Staatsanwaltschaft endgültig beendet hatte, feierte der Schauspieler seinen Erfolg noch bis tief in den Freitagabend hinein.