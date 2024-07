Alec Baldwin: So süss reagiert Tochter Ireland auf den Prozess-Abbruch

US–Schauspieler Alec Baldwin (66) muss aufgrund der spektakulären Wendung in seinem Prozess nach dem tödlichen Unfall am «Rust»–Set keinerlei strafrechtlichen Konsequenzen mehr fürchten. Jetzt reagierte seine Model–Tochter Ireland Baldwin (28) via Instagram auf den Abbruch der Gerichtsverhandlung in Santa Fe. Sie postete ein süsses Vater–Tochter–Bild aus vergangenen Tagen, das sie als kleines Kind glücklich auf dem Schoss ihres Vaters zeigt. Das Foto liess sie dabei für sich sprechen und veröffentlichte dazu nur ein schwarzes Herzchen in der Kommentarspalte.