Alec Baldwin: Tödlicher «Rust»-Unfall «hat mir zehn Jahre genommen»

Ehefrau Hilaria: «Er hat Überlebensschuld»

In einer März–Episode der Show machte Hilaria eine erschütternde Enthüllung: Ihr Mann habe mit Suizidgedanken gekämpft. «Er hat Überlebensschuld. Man ist in diese Sache verwickelt, die sich niemand auch nur vorstellen kann, also geht es immer wieder auf diesen Tag zurück. Er wünscht sich, er wäre es gewesen», erklärte sie.