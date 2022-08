Alec Baldwin und Co. beten für Anne Heche nach Feuerunfall

Sie sei eine erstaunlich talentierte Frau: «Ich liebe dich, Anne, ich liebe dich und ich denke, du bist eine so begabte Person.» Er hoffe sehr, dass sie alles überstehe, sein Herz schlage für sie. «Es tut mir leid, dass dir diese tragische Sache passiert ist», so Baldwin in direkten Worten an seine ehemalige Film- und Theaterpartnerin.