Alec Baldwins Tochter Ireland: Liebevolle Worte nach Kritik an Familie

Alec Baldwins Ehefrau Hilaria Baldwin (41) reagierte am Geburtstag von Ireland jedoch mit liebevollen Worten. «Alles Gute zum Geburtstag, Ireland. Wie glücklich wir sind, dich zu haben, und wie sehr ich deine Weisheit, Stärke und Widerstandsfähigkeit bewundere. Du bist lustig und klug... und du bist die beste Mama, Schwester, Freundin und Tochter. Ich schätze unsere Beziehung sehr», so Hilaria Baldwin. «Du bist so eine Stütze und ein wahres Licht in unserem Leben. Wir lieben dich so sehr und es war so bedeutsam, heute mit dir zu feiern.» Dazu veröffentlichte Hilaria Baldwin einige Schnappschüsse von sich und Alec Baldwins ältester Tochter, die er mit Ex–Frau Kim Basinger (71) hat.