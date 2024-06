Alec und Hilaria Baldwin kündigen eigene Realityshow an

«Laden euch in unser Zuhause ein»

«Wir laden euch in unser Zuhause ein, um die Höhen und Tiefen, das Gute, das Schlechte, das Wilde und das Verrückte zu erleben», so Alec Baldwin in dem kurzen Clip. «Zuhause ist der Ort, an dem wir am liebsten sind.» Im Video sind bereits einige chaotische Ausschnitte aus dem Zuhause der Familie zu sehen.« Zum Schluss des Videos sitzt die gesamte Familie auf einem Sofa und ruft »Wir sind die Baldwins!« in die Kamera, bevor der Schauspieler mit einem scherzhaften »Möge Gott euch helfen" abschliesst.