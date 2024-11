Netflix-Film «Spellbound»

Alec und Hilaria Baldwin sorgen bei Premierenabend für Familientrubel

Der neue Netflix–Animationsfilm «Spellbound» verspricht eine Reise in die magische Welt von Lumbria. Die wollte sich auch ein berühmter Familien–Clan nicht entgehen lassen: Zur Premiere in New York am 11. November brachten Alec und Hilaria Baldwin sechs ihrer sieben Kinder mit.