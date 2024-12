Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu: Auswanderung nach Dubai

Aleks Petrovic schwärmt von Dubai: «Locker und entspannt»

Der Wunsch, auszuwandern, sei in dem 33–Jährigen bereits in der Corona–Zeit gekommen. «Da habe ich für mich entschieden, dass ich auf jeden Fall im Ausland leben möchte.» Partnerin Vanessa sei indes bei Urlauben in dem Emirat am Persischen Golf auf den Geschmack gekommen. «Da hat es ihr richtig gut gefallen», verrät ihr Verlobter.