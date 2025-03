Alessandra Ambrosio: In Strapsen zur Pariser Fashion Week

Ambrosio stellte ihre langen Beine in hautfarbener Strumpfhose und schwarzen Strapsen zur Schau, zu denen sie einen marineblauen Pullover kombinierte. Sie trug dazu spitze Pumps und eine schwarze Ledertasche. Selbstbewusst liess sich die Brasilianerin von vorne und hinten in dem sexy Outfit fotografieren. Auch ihre Kollegin Barbara Palvin (31) wagte sich in einem ähnlich aufreizenden Look zur Fashion–Show: Das ungarische Model trug ein schwarzes Spitzenkorsett und einen winzigen durchsichtigen Minirock, unter dem ihre Unterwäsche hervorschaute. Dazu trug sie ein Paar Strümpfe.