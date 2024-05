Alessandra Meyer-Wölden: Deshalb zog sie sich aus Deutschland zurück

Alessandra Meyer–Wölden: «Es war nicht immer einfach für mich»

Denn vor nunmehr elf Jahren war Meyer–Wölden nach dem Ende ihrer Ehe mit Oliver Pocher in die USA gezogen. «Ich hatte nicht mehr so das Bedürfnis, in der Öffentlichkeit stattzufinden», verrät sie im Gespräch mit Moderatorin Annika Lau (45). Nicht nur ihre Ehe mit dem Komiker hatte damals für Schlagzeilen gesorgt. So war Meyer–Wölden einige Jahre zuvor unter anderem bereits durch ihre viel publizierte Beziehung zu Boris Becker (56) in Deutschland einem breiteren Publikum bekannt geworden.