Alessandra Meyer-Wölden ergreift Partei für Amira Pocher

Die aktuellen Aussagen von Meyer–Wölden überraschen auch deswegen, da sie zuvor bereits Redebedarf mit Amira anmahnte. Die Meinungsverschiedenheiten scheinen mittlerweile allerdings ausgeräumt. In einer anschliessenden Podcast–Folge sagte Sandy zu Oliver: «Ich habe die Gunst der Stunde genutzt, um mit deiner Noch–Ehefrau zu sprechen.» Sie hätten sich «nach dem, was alle passiert ist» persönlich getroffen. Das sei gut und wichtig gewesen: «Jetzt versuchen wir mal, ein bisschen Ruhe in die Veranstaltung zu bringen.»