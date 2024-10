Alessandra Meyer-Wölden: «Hier hole ich mir meine Me-Time»

«Je mehr Wochen vergehen, desto besser leben wir uns ein»

Meyer–Wölden ist erst vor Kurzem mit drei ihrer fünf Kinder aus Miami zu ihrem Ex–Mann Oliver Pocher (46) gezogen. Selbst an die kalten Temperaturen hier in Deutschland habe sie sich so langsam gewöhnt. Die Kinder gehen auf eine englische Schule, was den Wechsel einfacher mache. «Je mehr Wochen vergehen, desto besser leben wir uns ein.»