Alessandra Meyer-Wölden: Ihre Beziehung ist erneut gescheitert

Einige Monate später folgte die erste Trennung, im vergangenen Jahr gab es dann aber auch ein Liebes–Comeback, Alessandra Meyer–Wölden und Alexander Müller zeigten sich unter anderem auf dem Oktoberfest zusammen. Nun scheint die Beziehung endgültig gescheitert zu sein. Die Trennung habe schon vor einigen Wochen stattgefunden, berichtet das Boulevardblatt.