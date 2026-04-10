Alessandra Meyer-Wölden: Ihre Beziehung ist erneut gescheitert

Alessandra Meyer–Wölden (43) und der Unternehmer Alexander Müller (41) haben sich laut «Bild»–Zeitung erneut getrennt. Dem Bericht zufolge bestätigte das Management der 43–Jährigen das Ende der Beziehung. 2024 hatten sich die beiden erstmals öffentlich als Liebespaar gezeigt.
Einige Monate später folgte die erste Trennung, im vergangenen Jahr gab es dann aber auch ein Liebes–Comeback, Alessandra Meyer–Wölden und Alexander Müller zeigten sich unter anderem auf dem Oktoberfest zusammen. Nun scheint die Beziehung endgültig gescheitert zu sein. Die Trennung habe schon vor einigen Wochen stattgefunden, berichtet das Boulevardblatt.
Sie hatten eine grosse Patchworkfamilie
Meyer–Wölden und Müller führten eine Patchwork–Beziehung. Sie war von 2010 bis 2014 mit Comedian Oliver Pocher (48) verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter und Zwillingssöhne. Meyer–Wölden heiratete nach der Scheidung von Pocher einen Geschäftsmann, mit dem sie ebenfalls Zwillinge bekam. Auch Alexander Müller hatte Kinder mit in die Beziehung gebracht.