Alessandra Meyer-Wölden: So hat sie der frühe Tod ihres Vater geprägt

Alessandra Meyer–Wölden konnte sich nicht verabschieden

Sie werde den Todestag ihres Vaters nie vergessen, sagte sie der Zeitung. Damals habe sie mit ihrem kleinen Bruder auf Wunsch ihres Vaters in Florida gelebt. «Meine Mutter rief an und sagte, wir müssten nach Hause fliegen. Wir wussten nicht, ob Papa noch lebte», erzählte die 42–Jährige. «Als Mama uns am Münchner Flughafen abholte, trug sie Schwarz. Wir Kinder konnten uns nicht verabschieden. Damit hatte ich viele Jahre ein Problem.» Es sei der Wunsch ihres Vaters gewesen, dass die Kinder ihn «aus guten Zeiten in Erinnerung behalten». Die Krankheit habe sich über Jahre gezogen und den Juristen verändert.