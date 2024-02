Alessandra Meyer-Wölden war mit Prinzessin Diana auf der Damentoilette

So lernte Alessandra Meyer–Wölden Prinzessin Diana kennen

Eher am Rande geht es in der aktuellen Podcast–Folge um die Dauerbrenner–Themen der vergangenen Wochen und Monate. So kommt Pocher kurz auf Autor und Entertainer Biyon Kattilathu (39) zu sprechen, der an der RTL–Tanzshow «Let's Dance» als Nachrücker teilnehmen wird («Das ist seine Position in seinem Leben: Er ist Ersatzkandidat») und erwähnt, dass ihm von einem Fan eine «Playboy»–Ausgabe mit Cora Schumacher (47) geschenkt worden sei.