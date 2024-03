Alessandra Meyer-Wölden wird 41: Party mit Oliver Pocher in Paris

Auch ihren 41. Geburtstag verbringt Alessandra Meyer–Wölden wieder in Paris. Dieses Jahr feiert das Model offenbar zusammen mit Ex–Mann Oliver Pocher (46) und Familienfreund Mola Adebisi (51), wie in mehreren Instagram–Storys zu sehen ist. Auch ihren 40. Geburtstag verbrachte sie im vergangenen Jahr in der französischen Modestadt – damals ebenfalls mit ihrem Ex und seiner Noch–Ehefrau Amira Pocher (31). Das Trio hielt die Feier damals sogar mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram fest.