Alessia Herren ergattert Gastrolle bei «Unter uns»

Heimspiel im Kölner Büdchen

In der RTL–Daily übernimmt Alessia Herren die Rolle der Cousine von Seriencharakter Gianni Aurino (Stefano Ligorio). Als Aushilfe bedient sie die Kundschaft im kultigen Büdchen von Easy (Lars Steinhöfel), springt aber auch mal in der Pizzabude ein. Für die gebürtige Kölnerin, die in Mülheim wohnt, ein echtes Heimspiel: Büdchen sind ein fester Bestandteil der rheinischen Lebensart – und in eben so einem Kiosk hat Herren sogar ihren Ehemann kennengelernt.