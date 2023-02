Alex Mariah Peter: Hilft ihre Modelerfahrung bei «Let's Dance»?

«Ich habe ein grossartiges Umfeld»

Dass sich ihr Körper wegen des intensiven Trainings in den nächsten Wochen verändern wird, darüber ist sich Peter durchaus bewusst. «Das ist wohl unumgänglich.» Es sei jedoch wichtig, dass man sich «in jeder körperlichen Verfassung zeigt und aufhört, das ständig zu thematisieren oder zu bewerten.» Auch mental gehe sie gestärkt an die Herausforderung an. «Ich glaube, dass ich gerade in einem sehr stabilen Zustand bin, was meine mentale Gesundheit angeht. Sollte da doch mal etwas sein, habe ich ein grossartiges Umfeld, was mich jederzeit auffangen kann und würde», ist sich die 25-Jährige sicher.