Alexa-Jahresrückblick: Nach Cristiano Ronaldo wird am meisten gefragt

In Sachen Sound können Musikerinnen den Männern in einigen Bereichen den Rang ablaufen. Zwar wurde nach dem verstorbenen «King of Pop» Michael Jackson am häufigsten gefragt, dahinter folgen aber gleich Schlagerkönigin Helene Fischer und Sängerin Ayliva. Die Plätze vier und fünf gehen an Roland Kaiser sowie Elvis Presley. Bei den am häufigsten über Alexa bei Amazon Music gespielten Acts kann sich Ayliva sogar den Thron sichern. Bruno Mars und Apache 207 folgen auf der Zwei und Drei vor Nina Chuba und Helene Fischer, die die Top Five vervollständigen. Sängerin Rosé, Shirin David, Sido, SDP und Roland Kaiser sind die restlichen Künstlerinnen und Künstler in der Top Ten.