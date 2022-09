Zwei «Herzens-Freundinnen»

Für Fisher stellt die Arbeit mit Surholt eine besondere Konstellation bereit: So könne sie «mit meiner Herzens-Freundin Alexa in meiner Herzens-Sendung für einen Abend Spitzen-Gäste» willkommen heissen. Am 23. September werden das unter anderem Schauspielerin Claudia Michelsen (53), Alphaville-Frontmann Marian Gold (68) und das Volksmusikpaar Marianne (69) und Michael Hartl (73) sein.