Alexa+: Was User vom grossen Update erwarten dürfen

Nach und nach soll die neue Variante in alle Länder kommen, in denen die bisherige Alexa verfügbar ist – also auch nach Deutschland. Wann genau es so weit sein wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Auch ein hiesiger Preis für Alexa+ ist noch nicht bekannt. In den USA kostet die neue Sprachassistentin 19,99 Dollar im Monat, Prime–Mitglieder haben jedoch kostenlosen Zugriff. Die Mitgliedschaft kostet in Deutschland nach einer kostenlosen 30–tägigen Probephase derzeit wahlweise 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro im Jahr. Für Studierende, Azubis und vom Rundfunkbeitrag befreite Menschen gibt es Vergünstigungen. Alle, die nicht auf die neue Alexa umsteigen können oder möchten, sollen die alte Version weiterhin nutzen können.