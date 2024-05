Alexander Bommes: So starb Klaus Otto Nagorsnik

Wie die Quiz–Jagd ohne den als «Der Bibliothekar» bekannten Alleswisser nach der erschütternden Todesnachricht weiterging, schilderte Bommes am 10. Mai in der «NDR Talk Show». «Das war ja mitten in einer Produktionswoche», erklärte Bommes dort. «Klaus Otto war abends nicht im Hotel erschienen und wäre am nächsten Tag dran gewesen. Er ist laut Nachbarn in seiner Wohnung eingeschlafen, zum Glück, mit lauter Musik und mit einer wahnsinnigen Vorfreude auf Hamburg.» Für Nagorsnik sei die Sendung «ein riesiger Teil seines Lebens» gewesen.