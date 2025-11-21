Alexander Klaws feiert gelungenes «Tarzan»-Comeback in Hamburg

Ein besonderer Ort für Alexander Klaws und seine Ehefrau

Denn allzu viele Gelegenheiten wird es hierfür wohl nicht mehr geben. Eigentlicher Hauptstar des Musicals ist Philipp Büttner, Klaws wird bis April des kommenden Jahres nur hin und wieder als Gaststar in den Lendenschurz schlüpfen. Um diesen glaubwürdig tragen zu können, habe er zuletzt fleissig geschuftet und sich in Verzicht geübt, wie er der «Bild»–Zeitung kurz vor seinem Auftritt verraten hat: «Ich habe in den letzten Wochen noch mehr auf meine Ernährung geachtet und in unserem eigenen Fitnessstudio für die Rolle trainiert.»