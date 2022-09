Warum hat «DSDS» in Ihren Augen nicht mehr funktioniert?

Klaws: Wenn am Ende einer Talentshow fast alle nur über Dieter Bohlens Sprüche reden und sich die Menschen an Skandale länger erinnern als an Finalsongs, dann läuft etwas schief. Das Talent, das Können und der ungeschliffene Diamant standen immer weniger im Vordergrund, sondern eher nur noch die Jury; vor allem Dieter Bohlen. Ich meine das aber nicht böse, sondern bin nur deshalb so kritisch, weil ich dieses Format so sehr liebe.