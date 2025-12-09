Alexander Klaws: Sohn Lenny übernimmt die Rolle des jungen «Tarzan»

«Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen»

Denn beim Musical «Tarzan» im Stage Theater Neue Flora in Hamburg lernte der frühere «DSDS»–Sieger im Jahr 2010 seine heutige Ehefrau Nadja Scheiwiller kennen (40). Sie spielte die Jane und brachte Klaws das Fliegen bei. Das Paar hat inzwischen drei Söhne – und der älteste tritt nun in Papas Fussstapfen. Lenny wird den jungen Tarzan verkörpern. «Das war für mich ein ganz besonderer Grund mehr, den Lendenschurz noch ein weiteres Mal anzuziehen – das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen», wird Klaws in einer Pressemitteilung zitiert. Er feierte im November sein Comeback in dem Musical in Hamburg, wird bis April 2026 einige Termine übernehmen. Eigentlicher Hauptstar des Musicals ist jetzt Philipp Büttner.