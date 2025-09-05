Alexander Klaws übergibt «Tarzan»-Rolle an Philipp Büttner

Premiere und weitere Termine mit Klaws

Klaws selbst kehrt für eine limitierte Anzahl an Vorstellungen ab November ebenfalls nach Hamburg zurück – und übernimmt dort auch die Preview (19.11.) und die Premiere am 20. November. Die weiteren Auftrittstermine erstrecken sich bis in den April 2026, etwa zwei bis dreimal pro Monat. «Im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf die kommenden Tarzan–Shows. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf meine Weihnachtskonzerte Anfang Dezember in Hamburg, Stuttgart, Darmstadt und Detmold. Aber zuerst gehört meine ganze Energie Tarzan – ich will jede Show so intensiv erleben, als wäre es die erste.»