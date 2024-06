Alexander Zverev im Finale in Paris: Diese Promis freuen sich mit ihm

Diese Promis gratulieren Zverev zum Finaleinzug in Paris

Allen voran seine Freundin Sophia Thomalla (34), die ihrem Partner in einer Instagram–Story mit «OMG» gratulierte. Aber Zverev hat noch zahlreiche weitere Fans in der Sport– und Promiwelt: Unter einem Instagram–Post, in dem der Tennisstar seinen Einzug mit den Worten «Dieses Finale–Gefühl» und drei Flammen–Emojis feiert, kommentierte etwa Moderator Kai Pflaume (57) mit «Einer geht noch» und mehreren Emojis.