Alexander Zverev spricht nach Wimbledon-Aus von «mentalen Problemen»

Im Gegenteil: «Mir fehlt auch ausserhalb des Tennis die Freude», so der Olympiasieger aus Hamburg weiter. «Ich glaube nicht, dass Tennis im Moment mein Problem ist. Es ist etwas anderes, das ich im Moment in mir selbst finden muss. Aber etwas in mir muss sich ändern, und das muss nicht unbedingt auf dem Tennisplatz passieren.» Er versuche, Wege zu finden, «aus diesem Loch herauszukommen» und ziehe zum ersten Mal in seinem Leben in Erwägung, eine Therapie zu machen.