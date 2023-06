Alexander Zverev und Sophia Thomalla: Auftritt für den guten Zweck

Bevor es in wenigen Tagen nach Wimbledon geht, zeigte sich Alexander Zverev (26) bestens gelaunt in Kitzbühel. Der Tennisprofi griff am Wochenende für den guten Zweck zum Schläger. Seine Alexander Zverev Foundation lud gemeinsam mit dem Kooperationsnetzwerk WorldChanger unter dem Motto «spielend helfen» zum Tennisturnier auf der Anlage des Bio- & Wellnesshotels Stanglwirt.