Alexander Zverev und Sophia Thomalla senden verliebte Urlaubsgrüsse

Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28) geniessen ihren Malediven–Urlaub in vollen Zügen. Das beweisen sie mit einer Bilderreihe bei Instagram. «Sonnenuntergänge, Tan Lines und eine schöne Zeit geniessen», kommentierten sie die Schnappschüsse.
Das Paar ist auf den Fotos unter anderem bei einem Kuss auf einer Schaukel im Wasser zu sehen. Zudem zeigen die Bilder die beiden auf einem Boot, faulenzend am Strand oder bei einem Bad im türkisblauen Wasser. Zverev schnappte sich zudem ein Fahrrad, um sich auf den Holzstegen fortzubewegen.
Simone Thomalla verschickt Herzchen
Ihre Follower sind begeistert von den paradiesischen Aufnahmen. Herzchen–Emojis in den Kommentaren gab es unter anderem von Schauspieler Sven Martinek (61), mit dem Sophias Mutter, Schauspielerin Simone Thomalla (60), liiert war, sowie von Simone Thomalla selbst.
Bei ihrer Mutter hat Sophia Thomalla offenbar auch ihren neuen Familienzuwachs gelassen, um beruhigt in den Urlaub fliegen zu können. Vor zwei Tagen postete Simone Thomalla ein Bild mit Hund Mishka.
Ihre Tochter teilte Ende Oktober auf Instagram ein Bild von sich, ihrem Partner und dem Dackelwelpen. Dazu schrieb die 36–Jährige: «Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert.» Sie fügte mit einem roten Herz–Emoji hinzu: «Sagt Hallo zu Mishka» und verriet damit den Namen des Vierbeiners.
Auf dem Schnappschuss sieht man Sophia Thomalla und Alexander Zverev, wie sie mit dem Hund kuscheln. Weitere Aufnahmen, die sie ihren rund 1,4 Millionen Followern präsentierte, zeigen den Tennisprofi und Mishka offenbar bei einem Nickerchen und den kleinen Hund beim Spielen.
Tennisstar Alexander Zverev und die Moderatorin Sophia Thomalla sind seit vier Jahren ein Paar. Die beiden haben ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich gemacht. Wenige Monate später traten sie im Dezember bei der Gala «Ein Herz für Kinder» erstmals offiziell als Paar auf.