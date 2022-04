Alexandra Maria Lara an der Spitze der Deutschen Filmakademie

Der in Bukarest geborenen Deutsch-Rumänin Lara gelang 2004 mit der Rolle von Hitlers Sekretärin Traudl Junge in «Der Untergang» der internationale Durchbruch. Heute zählt sie zu den populärsten deutschen Schauspielerinnen und ist auch international gefragt. Zu ihren erfolgreichsten Filmen gehören unter anderem «Der Fischer und seine Frau», «Wo ist Fred!?», «Control», «Der Baader Meinhof Komplex», «Der Fall Collini» und «The King's Man: The Beginning».