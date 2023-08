Alfons Schuhbeck hat seine Haftstrafe angetreten

Hier sass auch schon Uli Hoeness ein

Auch Schuhbecks Freund, Bayern-Legende Uli Hoeness (71), verbüsste seine Strafe wegen Steuerhinterziehung in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech. Er wurde zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Strafe trat er am 2. Juni 2014 an, im Januar 2015 wurde er Freigänger und durfte wieder beim FC Bayern arbeiten.