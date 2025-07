Alfons Schuhbeck: Vier Jahre und drei Monate Haft für den Star-Koch

Wegen Betrugs mit Coronahilfen und Insolvenzverschleppung ist der ehemalige Star–Koch Alfons Schuhbeck (76) zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das Landgericht München I fällte das Urteil am Montag, 14. Juli. Der schwer an Krebs erkrankte Koch, der durch viele Fernsehauftritte bekannt ist, wurde bereits wegen Steuerhinterziehung verurteilt, was einberechnet wurde. Wegen seiner Erkrankung ist er derzeit haftverschont.