Alfonso Ribeiro postet letztes Foto von James Van Der Beek

Van Der Beek hatte seine Krebsdiagnose im November 2024 öffentlich gemacht. «Ich habe Darmkrebs. Ich habe privat mit dieser Diagnose umgegangen und Schritte unternommen, um sie zu lösen», erklärte er damals in einem «People»–Interview. Es bestehe «Grund für Optimismus». In seinem letzten TV–Interview im Dezember 2025 bei der NBC–Sendung «Today» zeigte sich der Schauspieler weiterhin zuversichtlich. «Ich fühle mich viel, viel besser als noch vor ein paar Monaten», sagte er dort. Die Diagnose habe ihm ein neues Bewusstsein für den Moment geschenkt: «Präsenz ist wirklich das Geschenk, das mir der Krebs gegeben hat.»