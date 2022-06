Alicia Keys: Die Queen hat sich jeden einzelnen Song gewünscht

In einer Szene verrät die Sängerin ihren beiden Söhnen, dass Königin Elizabeth II. sich jeden Song, den die Amerikanerin vor dem Buckingham Palast aufführte, persönlich gewünscht hatte. «Du kannst die Queen nicht zurückweisen. Das ist gegen das Gesetz in diesem Land», antwortet ihr Elfjähriger, Egypt, daraufhin ironisch. So spielte Keys «Superwoman», «Girl on Fire», «City of Gods (Part II) und »Empire State of Mind (Part II) Broke Down".