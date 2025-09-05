Alicia Keys und Swizz Beatz: Ehe-Aus nach 15 Jahren?

In einem Kommentar auf einen Repost durch den Account «The Shade Room» erklärt er daraufhin die Situation. «Jeder wusste, dass wir geschieden sind, nur nicht wir», schreibt Swizz Beatz zu Tränen lachenden Emojis. Die beiden hätten von dem vermeintlichen Ehe–Aus in einem Urlaub erfahren, in dem sie zum 15. Hochzeitstag waren. «Die Leute glauben lieber falschen Gerüchten als der Wahrheit, weil sie sich elend fühlen», versucht er sich offenbar die ganzen Spekulationen zu erklären. «Damit haben wir nichts zu tun.»