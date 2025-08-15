Alicia Silverstone über ihre Anfänge und Ängste bei «Clueless»

Doch schon mit 14 Jahren ergatterte sie 1992 ihre erste Rolle in einer Folge von «Wunderbare Jahre». Im nächsten Jahr erlangte sie weltweit Aufmerksamkeit dank ihrer Hauptrolle in «Das Biest» und ihren Auftritten in den ersten beiden Aerosmith–Musikvideos «Cryin'» und «Amazing». «Ich wusste gar nicht, wer Aerosmith waren, als ich gebeten wurde, die Videos zu drehen, denn ich war gerade mal 16 Jahre alt», gesteht Silverstone im Interview. Über das ikonische Flanellhemd und die weiten Jeans, die sie in dem Video zu «Cryin'» auf der Autobahnüberführung trägt, verrät sie ausserdem: «Dieses Outfit gehörte meinem Freund, einem französischen Friseur in Beverly Hills, mit dem ich zusammen war und der viel älter war als ich.»