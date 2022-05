Alicia Vikander sorgt mit extravagantem Look für Aufsehen in Cannes

Seltener Einblick in ihr Privatleben

In einem Gespräch mit dem Modemagazin «Harper's Bazaar» gewährte die Schwedin Anfang April seltene Einblicke in das gemeinsame Familienleben mit Ehemann Michael Fassbender (45). Das Paar lernte sich 2014 am Set des Films «The Light Between Oceans» kennen. Bereits im Oktober 2017 gaben sich die beiden das Jawort. Im September 2021 bestätigte Vikander dem Magazin, dass sie Mutter geworden ist.