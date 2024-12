Alicia Vikander: Strahlend schöner Auftritt mit Michael Fassbender

Seltener Pärchen–Auftritt von Alicia Vikander (36) und Michael Fassbender (47): Das Hollywood–Paar, das in diesem Jahr zum zweiten Mal Eltern geworden ist, zeigte sich am Sonntag (8. Dezember) Arm in Arm auf dem roten Teppich der 27. British Independent Film Awards. Vikander zog dabei in einem glitzernden grünen Kleid die Blicke auf sich, während Fassbender in einem braunen Smoking an ihrer Seite strahlte.