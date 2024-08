«Alien: Romulus»: Wo befinden wir uns in der «Alien»-Timeline?

Seit Sigourney Weaver (74) erstmals mit dem parasitären Xenomorph aus «Alien» in Berührung kam, sind unfassbare 45 Jahre vergangen. Mit seinem düsteren Meisterwerk von 1979, das den Vergleich mit modernen Horrorstreifen nicht zu scheuen braucht, schrieb Regisseur Ridley Scott (86) ein beachtliches Kapitel der Filmgeschichte. Am 15. August startet mit «Alien: Romulus» ein Film in den deutschen Kinos, der in mehrfacher Hinsicht das schwere Erbe der «Alien»–Reihe antreten will. Denn «Romulus» ist quasi Sequel und Prequel in einem und spielt zu einer Zeit, der viele «Alien»–Fans mit wohlig warmer Nostalgie nachtrauern.