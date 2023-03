Alina Merkau zurück im Studio: «Als wäre ich nie weg gewesen»

In den vergangenen Wochen fragten sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer, wo denn eigentlich Alina Merkau (36) ist. Am 13. März ist die Moderatorin nach einer kleinen Auszeit nun zum «Sat.1-Frühstücksfernsehen» zurückgekehrt. Auf Instagram gibt sie einen kurzen Einblick in ihren ersten Tag im Studio.