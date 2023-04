Alisan Porter: «Curly Sue»-Darstellerin hat geheiratet

Alisan Porter: Von «Curly Sue» bis «The Voice»

Alisan Porter stand schon früh auf der Bühne und vor der Kamera. Im Alter von fünf Jahren gewann sie den TV-Gesangswettbewerb «Star Search», trat in Musicals auf. Nach Rollen in Serien (z.B. «Golden Girls») und Filmen (u.a. «Eine Wahnsinnsfamilie» von 1989) kam 1991 der grosse Wurf. In «Curly Sue - Ein Lockenkopf sorgt für Wirbel» spielte sie die Titelrolle an der Seite von James Belushi (68).