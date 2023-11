Alkohol am Steuer? Tiffany Haddish wurde festgenommen

Auf dem Weg dorthin entdeckten die Beamten ein Auto, auf das die Beschreibung des Notrufs passte, und hielten den Verkehr an. «Die anschliessende Untersuchung führte dazu, dass Frau Tiffany Haddish wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet wurde», gab die Polizei gegenüber dem Magazin an. Wie CNN berichtet, erklärte Haddish kurz nach dem Vorfall in Georgia im Interview mit Jimmy Fallon (49) witzelnd: «Ich kann sagen, Jimmy, ich habe zu Gott gebetet, mir einen neuen Mann zu schicken, einen guten Mann. Und Gott hat mir gleich vier in einer Uniform geschickt. Ich habe nicht damit gerechnet.» Sie habe einen wirklich grossartigen Anwalt, mit dem sie die Sache regeln werde. «Ich muss meine Bitten an Gott verbessern», fügte Haddish damals an.