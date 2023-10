Alkohol und Sport: Diese fünf Gründe sprechen gegen die Kombination

Erhöhtes Verletzungsrisiko

Wer am nächsten Tag einiges in seinem Training leisten möchte, der sollte in der Nacht davor unbedingt auf Alkohol verzichten. Schon lange wird ein Zusammenhang mit nächtlichen Krämpfen und übermässigem Alkoholkonsum untersucht. Auch wird vermutet, dass Alkohol die Regenerationszeit nach dem Sport in die Länge zieht. Ein Kater am nächsten Tag lässt sich ebenfalls nur schwer mit einer anspruchsvollen Trainingseinheit verbinden. Schwindel und Übelkeit können durch übermässige Anstrengung nur noch schlimmer werden und eventuell zu Verletzungen führen.